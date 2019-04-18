Армию Хафтара на юге Ливии атаковали боевики ИГ

Военная авиабаза Таманхинт на юге Ливии, занятая Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, подверглась нападению, к которому оказались причастны боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», сообщил портал «Аль-Васат».

База находится в 30 км от города Себха. К атаке, сообщил источник портала, причастны боевики ИГ*, которые прибыли на 15 автомобилях. Нападение было отбито, передает ТАСС.

В районе атаки находится гражданский аэропорт Таманхинт, он, как сообщает телеканал «218», также подвергся нападению.

Ряд ливийских СМИ утверждает, что в результате атаки база была все-таки захвачена, а ответственность за нее на себя взяли силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа.

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. Через несколько дней армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов ливийской столицы, но взять столицу Хафтару пока не удалось.

США потребовали от него прекратить наступление.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию после двух недель боевых действий.