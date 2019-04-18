Зеленский сказал, кого из российских артистов готов пустить на Украину

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал избирательно подходить к запрету российских артистов на Украине.

«Сейчас просто совершенно другой этап информационной войны. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить избирательно. Почему? Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд на Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макаревича (Андрея Макаревича), мы знакомы очень близко, и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка... Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса. Им очень сложно… Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно», – сказал Зеленский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, некоторые российские артисты превратились из артистов в политиков и им запрет нужно оставить в силе. «Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно… Взять того же (Михаила) Пореченкова и (Ивана) Охлобыстина», – привел пример Зеленский.

В марте Иван Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Зеленский в ответ предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.

Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

Между тем, согласно последним опросам, больше половины граждан Украины считают, что запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей в стране является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан.

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