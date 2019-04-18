В собор Святого Патрика в Нью-Йорке пытался зайти мужчина с канистрами бензина

В здание собора Святого Патрика на Манхэттене зашел мужчина с канистрами бензина и с жидкостью для розжига, после чего был задержан, сообщила полиция Нью-Йорка.

Инцидент произошел около 19.55 (02.55 утра четверга мск), передает ТАСС.

По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки.

Полиция ведет допрос задержанного, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.

Собор Святого Патрика – католический храм в нью-йоркском районе Манхэттен, построенный в 1878 году.

Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели.

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