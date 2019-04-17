В Белоруссии сгорел «свой Нотр-Дам-де-Пари»

В белорусской деревне Ремни сгорел деревянный костел Святых апостолов Петра и Павла конца XIX века.

О происшествии рассказали читатели портала Tut.by.

«У нас свой Нотр-Дам-де-Пари. Полностью сгорел костел в деревне Ремни Городокского района», – написал один из читателей.

В МЧС сообщили, что к моменту приезда пожарных огонь уже полностью охватил храм. По предварительной информации, огонь перебросился на храм при сжигании мусора на сухой траве. О жертвах не сообщается.

Отмечается, что костел был построен в 1896 году. Здание было возведено в характерном для конца XIX века соединении нескольких стилей – классицизма, модерна и псевдорусского. Храм, являвшийся историко-культурной ценностью, не использоался на протяжении более 30 лет.

Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской богоматери произошел крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Реликвии перевезли в мэрию Парижа, а позже доставили в Лувр для реставрации. В среду была названа вероятная причина пожара.

Помощь в восстановлении собора предложили крупные компании, бизнесмены и международные организации, а Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама.