Трамп предлагал дочери возглавить Всемирный банк

Советница президента США и его старшая дочь Иванка Трамп рассказала в интервью Associated Press, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагал ей возглавить Всемирный банк, но она отказалась.

По словам Иванки, она сказала отцу, что «довольна той работой», которую сейчас выполняет. При этом дочь американского лидера выразила уверенность, что Дэвид Мэлпас, который был избран новым президентом Всемирного банка, «прекрасно справится с работой», передает ТАСС.

Иванка Трамп отказалась ответить на вопрос о том, предлагал ли ей отец какие-то иные назначения. Она отметила, что пока не планирует претендовать на какую-либо выборную должность.

Напомним, 5 апреля Всемирный банк возглавил заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас. Кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, выдвинул сам президент США.

При этом стало известно, что Белый дом рассматривал возможность выдвижения на пост главы Всемирного банка дочери президента США.

В январе Всемирный банк объявил, что президент организации Джим Ен Ким, срок полномочий которого истекает лишь в 2022 году, досрочно покидает свой пост.