Северная Корея провела испытание управляемого оружия нового типа

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами народной республики Ким Чен Ын присутствовал при испытании тактического управляемого оружия нового типа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации не указывается, о каком конкретно оружии идет речь, однако сообщается, что Ким Чен Ын лично руководил испытанием, которое было проведено 17 апреля, передает ТАСС.

В ЦТАК заверили, что в ходе испытаний «в полном объеме проверены все проектированные показатели этого оружия, пользующегося отличной оценкой за особенный метод наведения полета и оснащение мощной боеголовки».

По наблюдениям Reuters, это первое испытание оружия со времени проведения второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа во Вьетнаме, о котором в КНДР было объявлено публично. При этом в Reuters считают, что речь идет об оружии малого радиуса действия.

Напомним, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Трамп, в свою очередь, не исключил введения новых санкций против КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».