Опубликовано видео авиаскандала с участием Панкратова-Черного

В интернете появилось видео с инцидентом на борту самолета, в котором участвовал актер Александр Панкратов-Черный.

На кадрах, опубликованных РИА «Новости», можно увидеть, как актер возмущается тем, что в бизнес-классе бортпроводники отказались налить ему «100 граммов».

После этого Панкратов-Черный обратился с речью к пассажирам воздушного судна, которое должно было вылететь из Барнаула в Москву. Обращение артиста и извинения также попали на видео.

Бортпроводники утверждали, что Панкратов-Черный был пьян. Сам артист отмечает, что был трезв и попросил 100 граммов водки и негазированную воду, когда разместился на своем месте в бизнес-классе.

Актера попросили покинуть борт. Театральное агентство, которое занималось перелетом Панкратова-Черного, планирует разбираться с «Аэрофлотом» по поводу случившегося.

В самой авиакомпании подтвердили, что с рейса Барнаул – Москва был снят пассажир, однако не уточняли личность человека.