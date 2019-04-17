Панкратова-Черного сняли с рейса после «выступления» перед пассажирами

В Барнауле в среду с рейса сняли актера Александра Панкратова-Черного после того, как он «выступил» на борту самолета перед пассажирами.

В Сети было опубликовано видео произошедшего, передает РЕН-ТВ.

«Сегодня со спектаклем летим. Панкратов-Черный, сольно. Бортпроводники и полиция – статисты. Транзитные пассажиры – звуковой фон», – написал автор ролика.

На кадрах актер рассказывает о том, как в бизнес-классе попросил 100 граммов водки, но бортпроводник обвинил его в неадекватности.

«Мальчик – я не знаю, голубенький он или нет – сказал мне, что я неадекватно себя веду, что я пьяница и алкоголик. И просят задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая. В Москву. Потом – на Украину, в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват», – говорит Панкратов-Черный.

Супруга артиста Юлия Монахова, между тем, заявила, что сложившаяся ситуация – это «много шума из ничего», передает РИА «Новости».

Она добавила, что ее мужа «с рейса сняли (...), но это было абсолютно беспочвенно».

Монахова отметила, что театральное агентство, которое занималось приездом артиста, будет разбираться с авиакомпанией.

Ранее в справочной аэропорта Барнаула сообщили, что Панкратова-Черного сняли с московского рейса авиакомпании «Аэрофлот» «в связи с недопониманием на борту».