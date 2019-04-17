В «Аэрофлоте» рассказали о безобразном поведении Панкратова-Черного

В «Аэрофлоте» подтвердили, что с рейса Барнаул – Москва был снят пассажир бизнес-класса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель авиакомпании сообщил, что «на рейсе, который направлялся из Барнаула в Москву, сняли пассажира бизнес-класса, который находился в состоянии алкогольного опьянения», передает РИА «Новости».

При этом личность этого человека в «Аэрофлоте» не уточнили.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», подтвердил, что этим пассажиром был Панкратов-Черный.

«В среду пассажир бизнес-класса Панкратов-Черный пришел на посадку на рейс из Барнаула в Москву с признаками алкогольного опьянения, посадочный талон не предъявил, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, при этом сопровождал свои требования нецензурной бранью», – сказал он.

Отмечается, что артист не реагировал «на устные и письменные замечания экипажа», и тогда командир воздушного судна принял решение снять актера с рейса и передать полиции.

Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного сняли с рейса после «выступления» перед пассажирами.