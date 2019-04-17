Омбудсмены попросили прокуратуру проверить видео с ребенком на поводке

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко обратилась в прокуратуру и СК с просьбой проверить видео, ранее появившееся в соцсетях, с ребенком, которого вели на поводке в метро.

«Еще в день публикации были сформированы обращения в прокуратуру и следственные органы с просьбой провести проверку соблюдения прав несовершеннолетнего. В данный момент все обращения в прокуратуру, Роскомнадзор, Следственный комитет направлены, мы находимся с ними в тесном контакте, правоохранительные органы работают», – сообщил представитель аппарата уполномоченного РИА «Новости».

Ранее с просьбой разобраться в истории выступила и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Случай этот зафиксирован. Безусловно, конечно, он вызывает вопросы. Нужно разобраться, в чем там дело, но пока не представляется возможным установить личность для того, чтобы выяснить внимательно подробности... Уполномоченный говорит о том, что будут направлены соответствующие документы, чтобы проверить, что, собственно говоря, произошло», – сказала Кузнецова.

Во вторник в соцсетях появилось видео, на котором видно, как в метро Новосибирска женщина ведет ребенка на поводке.

Ранее детский омбудсмен Кузнецова взяла на контроль ситуацию с четырьмя детьми из Подмосковья, которые были найдены в квартире в антисанитарных условиях.