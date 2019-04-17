Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.

«За неделю до второго тура выборов можно извиняться перед народом за абсолютно все; клясться, что все точно понял; говорить, что изменюсь и тому подобное. И мы с вами все помним эти пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест «Насколько хорошо вы знаете действующего «гаранта»?» – говорится в Telegram-канале команды Зеленского.

В опросе задаются вопросы о том, как выросло состояние Порошенко за 2018 год (в 95 раз), за какое время он обещал закончить войну (несколько дней), как долго работала фабрика «Рошен» в Липецке после начала силовой операции в Донбассе. Также вопросы касаются отдыха Петра Порошенко на Мальдивах, его взаимоотношений с журналистом Анатолием Шарием, обучения его детей за границей.

Если пользователи отвечают на большинство вопросов, появляется надпись «Настоящий патриот. Ты точно голосуешь не по приколу». Если ответы даются неправильные и в пользу Порошенко, то дается совет «Не смотреть пропрезидентские телеканалы».

Напомним, 19 апреля ожидаются дебаты между Зеленским и Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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