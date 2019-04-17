Штаб Порошенко признал, что находится в «информационной оппозиции»

Вопрос коммуникации с избирателями кандидата в президенты Украины Петра Порошенко недоработан, действующий глава государства оказался в «информационной оппозиции», заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Медведев в интервью Би-Би-Си Украина заявил, что не может «рассказать обо всем», однако в штабе пришли к выводу, что у них «был недоработан вопрос коммуникации президента с избирателями», передает ТАСС.

Он добавил, что «это первая в истории Украины избирательная кампания, когда действующий президент находился в информационной оппозиции, в меньшинстве в информационном поле».

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Медведев также признал, что Порошенко можно критиковать за недостаточное количество прямых встреч с избирателями и его задачей в настоящее время является «найти пути коммуникации с людьми», которые еще не определились с выбором во втором туре.

«Мы, наверное, жалеем, что на острые вопросы недостаточно отвечали ранее. Возможно, тогда бы не было такого негатива, накопленного в обществе к Порошенко, который нам реально нужно преодолевать», – сказал он.

Напомним, перед вторым туром выборов президента на Украине, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%.

На Украине также указали на ошибку Порошенко на выборах.

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