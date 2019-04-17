На Украине указали на ошибку Порошенко на выборах

Президент Украины Петр Порошенко допустил ошибку, когда решил использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

Герман заявила в эфире телеканала NewsOne, что «Порошенко хотел использовать бога для выборов, и бог ему показал, какой может быть конец», передает РИА «Новости».

«Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов... Результат выборов показал, что нельзя использовать бога для политических технологий», – добавила она.

По мнению экс-депутата Рады, основная проблема украинцев заключается в «разрушении храма души народа», к которому привело использование томоса в политических целях.

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Напомним, за год до выборов, в апреле 2018 года, Порошенко призвал предоставить Украине автокефалию.

В декабре 2018 года в Киеве прошел «объединительный собор», по результатам которого Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви, главой которой стал митрополит Епифаний (Думенко).

В начале 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко.

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