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6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Киевский суд выступил против Порошенко по вере

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой – и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религии   6 апреля 2019, 18:30
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Андрей Резчиков

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            Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению?

            Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом судья удовлетворил иск нардепа от фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова.

            Вступивший в конце прошлого года скандальный закон гласит, что религиозные организации с руководящим центром в России обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ МП. Как говорил Парубий, закон прописывает положение, по которому «церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии».

            На изменение названия в уставе закон давал четыре месяца. В УПЦ заявляли, что переименовываться не станут, а власти действуют рейдерскими методами.

            Нынешнее решение суда приветствовал глава парламентской фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, который назвал вердикт провалом попытки переименовать УПЦ «без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви». По его словам,

            это событие стало знаковым для новейшей истории Украины, так как суд впервые «встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти».

            Политик подчеркнул, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы. Закон нарушает ст. 35 конституции, где говорится, что «церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства». Кроме того, все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, он запрещает устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.

            «Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», – пишет Новинский в Facebook.

            Депутат пояснил, что вопреки требованиям регламента документ поставили на повторное голосование, стараясь добиться «заранее запланированного результата».

            Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев тоже приветствовал решение киевского суда. «Важен тот факт, что данное решение о признании незаконности было принято перед вторым туром. Это некий намек на то, что и томос, и репрессии в отношении церкви связаны только с действующим президентом и кто бы ни пришел на его место, попытается эту ситуацию смягчить», – сказал Силантьев в разговоре с RT.

            Эксперт назвал решение судьи заслугой людей, «которые сопротивлялись захватам храмов и того, что во власти и судебной системе на Украине еще остались нормальные люди».

            Однако директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский пояснил газете ВЗГЛЯД, что решение принято первичной инстанцией и за ним «последует апелляция».

            «Исход этого неясен. Многое будет зависеть от 21-го числа (второго тура президентских выборов). В случае если произойдет чудо и победит Порошенко, во что я не верю, то апелляционная инстанция вернет дело на старую позицию. Каноническая церковь проиграет и их дальше будут заставлять переименоваться», – прогнозирует Погребинский.

            Однако если победит шоумен Владимир Зеленский, который уверенно выиграл первый тур, то ситуация с переименованием церкви не столь однозначна. «Люди в окружении Зеленского занимают противоположные позиции и пока неясно, кто там победит», – пояснил политолог.

            Ранее в УПЦ предупреждали, что требование переименоваться может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении нее «и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений». А в Российской православной церкви назвали грубым нарушением принципа невмешательства государства в жизнь религиозных общин намерение украинских властей лишить УПЦ своего канонического названия.

            В декабре прошлого года в Киеве прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петер Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее главой стал митрополит Епифаний (Думенко). В начале года патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии. УПЦ назвала этот процесс нелегитимным и отказалась участвовать в нем.


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