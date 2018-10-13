Киевский суд выступил против Порошенко по вере

Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению?

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Таким образом судья удовлетворил иск нардепа от фракции «Оппозиционный блок» Александра Долженкова.

Вступивший в конце прошлого года скандальный закон гласит, что религиозные организации с руководящим центром в России обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ МП. Как говорил Парубий, закон прописывает положение, по которому «церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии».

На изменение названия в уставе закон давал четыре месяца. В УПЦ заявляли, что переименовываться не станут, а власти действуют рейдерскими методами.

Нынешнее решение суда приветствовал глава парламентской фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, который назвал вердикт провалом попытки переименовать УПЦ «без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви». По его словам,

это событие стало знаковым для новейшей истории Украины, так как суд впервые «встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти».

Политик подчеркнул, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы. Закон нарушает ст. 35 конституции, где говорится, что «церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства». Кроме того, все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, он запрещает устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», – пишет Новинский в Facebook.

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Депутат пояснил, что вопреки требованиям регламента документ поставили на повторное голосование, стараясь добиться «заранее запланированного результата».

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев тоже приветствовал решение киевского суда. «Важен тот факт, что данное решение о признании незаконности было принято перед вторым туром. Это некий намек на то, что и томос, и репрессии в отношении церкви связаны только с действующим президентом и кто бы ни пришел на его место, попытается эту ситуацию смягчить», – сказал Силантьев в разговоре с RT.

Эксперт назвал решение судьи заслугой людей, «которые сопротивлялись захватам храмов и того, что во власти и судебной системе на Украине еще остались нормальные люди».

Однако директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский пояснил газете ВЗГЛЯД, что решение принято первичной инстанцией и за ним «последует апелляция».

«Исход этого неясен. Многое будет зависеть от 21-го числа (второго тура президентских выборов). В случае если произойдет чудо и победит Порошенко, во что я не верю, то апелляционная инстанция вернет дело на старую позицию. Каноническая церковь проиграет и их дальше будут заставлять переименоваться», – прогнозирует Погребинский.

Однако если победит шоумен Владимир Зеленский, который уверенно выиграл первый тур, то ситуация с переименованием церкви не столь однозначна. «Люди в окружении Зеленского занимают противоположные позиции и пока неясно, кто там победит», – пояснил политолог.

Ранее в УПЦ предупреждали, что требование переименоваться может спровоцировать эскалацию агрессии в отношении нее «и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений». А в Российской православной церкви назвали грубым нарушением принципа невмешательства государства в жизнь религиозных общин намерение украинских властей лишить УПЦ своего канонического названия.

В декабре прошлого года в Киеве прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петер Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее главой стал митрополит Епифаний (Думенко). В начале года патриарх Константинопольский Варфоломей выдал этой структуре томос об автокефалии. УПЦ назвала этот процесс нелегитимным и отказалась участвовать в нем.