Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне данных о снижении запасов сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36% – до 71,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 72,04 доллара за баррель, что является максимумом с 8 ноября 2018 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,67% – до 64,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов оказались еженедельные данные Американского института нефти, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,096 млн баррелей после роста на 4,091 млн баррелей неделей ранее.