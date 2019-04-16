Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство*».

Сама Караулова на рассмотрении ходатайства назвала свой поступок самой большой глупостью в жизни, заявив о раскаянии, передает РИА «Новости».

«Содеянное и произошедшее – самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, не перестаю об этом думать. Мне странно слышать, что я в этом не раскаиваюсь», – ответила Караулова на заявление прокуратуры о необоснованности досрочного освобождения.

«Все эти 3,5 года были по-настоящему тяжелыми, может, не столько для тебя, сколько для близких. Мне тяжело находиться под этим вниманием, контролем, когда каждый взгляд просматривается, где тяжело не совершить ошибку. Я понимаю, что больше нужна дома, чем здесь. Я нужна своим близким. Я работать хочу, хочу пойти учиться. Я многое могу, только бы это будущее наступило быстрее, потому что настоящего у меня, можно сказать, нет. Мама, папа, я вас очень люблю», – добавила она.

О планах девушки после освобождения рассказала мать Карауловой, сообщив, что ее дочь получила несколько предложений о работе.

«Варя очень скучает, и когда мы встречаемся, то очень трогательно, именно сейчас мы стали ценить отношения. Сейчас строить планы на будущее очень тяжело. Варя очень мечтает просто босиком пройти по траве. Людям это очень тяжело понять. А Варя уже 3,5 года лишена этой возможности. Я знаю, что Варю очень многие люди ждут на работу. У нее сейчас очень широкая переписка с разными людьми», – сказала женщина.

По ее словам, Караулова также планирует продолжить обучение в университете.

Напомним, Варвару Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ**. Она втайне от родителей улетела в Стамбул, где она с группой россиян пыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на 4,5 года колонии. Позже она раскаялась, заявив, что ее связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на том, что она его любила.

В ноябре 2018 года Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО. Москалькова согласилась.