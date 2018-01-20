Москалькова: Караулова раскаялась и попросила о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в колонии встретилась с осужденной за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство*» экс-студенткой МГУ Александрой Ивановой (Варварой Карауловой

«С Варварой был долгий, откровенный разговор. У нее нет жалоб на здоровье, порядок и условия содержания под стражей. Но мне, как уполномоченному, было важно понять ее отношение к произошедшему, планы на будущее... Сейчас она работает в швейном цехе, занимается раскроем, выглядит симпатичной, здоровой девушкой, поступила в университет, получила учебники и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу», – написала Москалькова в своем Instagram.

По словам омбудсмена, Караулова попросила ее поддержать и помочь обратиться к президенту Владимиру Путину «по поводу помилования».

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Иванову (Караулову) к четырем с половиной годам колонии по делу о попытке присоединиться к ИГ*. Караулова в суде раскаялась в своих поступках. Она напомнила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Перед этим суд признал ее виновной в попытке сбежать в ИГ. Прокурор требовал приговорить Иванову к пяти годам колонии. Он говорил об общественной опасности подсудимой.

В июне 2015 года Караулова тайно отправилась в Турцию в попытке переправиться в Сирию, там ее задержали.