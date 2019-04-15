Президент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионаже

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя посольство Эквадора в Лондоне в качестве «центра шпионажа», утверждает президент южноамериканской страны Ленин Морено в интервью The Guardian.

Морено заявил, что его решение о лишении Ассанжа политического убежища не является произвольным, а «основано на международном праве», передает ТАСС.

«Мы не можем допустить, чтобы наш дом, дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа», – добавил эквадорский президент.

Западные СМИ предполагали, что Ассанж «просто всех достал своим неуважением к нормам жизни в учреждении: то ему требовался кот, то он отключал самовольно кондиционеры, то катался в помещении на скейтборде».

Напомним, Эквадор накануне отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей.

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