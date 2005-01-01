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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Александр Лукашенко пригрозил лишить Россию экспорта нефти в ЕвропуФото: Vasily Fedosenko/Reuters
«Обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». Такими словами белорусский лидер высказался не о ком-нибудь, а о своем ближайшем союзнике – России. Что подвигло Лукашенко на столь эмоциональные эскапады? Судя по всему, Москва начинает менять подход к сотрудничеству с руководством Белоруссии по экономическим вопросам. Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...

Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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            Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

            Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в Штаты   12 апреля 2019, 08:20
            Фото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Владимир Добрынин

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            Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции.

            Наибольшее возбуждение, казалось бы, новость о задержании Джулиана Ассанжа должна была вызвать в Швеции, где против него несколько лет назад было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении изнасилования. Однако злорадных комментариев и глубоких разборов случившегося в прессе «страны трех корон» нет. 

            В основном шведские издания ограничиваются констатацией факта ареста и выражением изумления: как, мол, изменился облик импозантного некогда Ассанжа за семь лет пребывания в четырех стенах эквадорского посольства.

            Одна из ведущих газет страны Aftonbladet пишет: «Несмотря на то, что новость была неожиданной, прокурор не видит препятствий для нового открытия дела против Ассанжа, которое было закрыто в 2017 году по причине «отсутствия понимания, существуют ли разумные сроки доставки Ассанжа в Швецию».

            Количество теоретически изнасилованных удвоилось

            Не прошло и нескольких часов с момента, когда мир узнал об аресте сооснователя Wikileaks, как количество «изнасилованных» им женщин увеличилось. Газета утверждает, что «объявилась вторая жертва насильника, которая ждала возможности отомстить почти десять лет», но не называет ни имени, ни фамилии пострадавшей дамы.

            «Возможно, что в Штаты его не экстрадируют – тогда у Швеции есть шанс, – отмечает другое шведское издание Metro. – Главный прокурор Ингрид Изгрен еще не решила, следует ли возобновить закрытое два года назад следствие. В своих комментариях она признается, что арест Ассанжа для нее – неожиданная новость и пока у нее недостаточно информации, чтобы определиться с тем, что следует предпринять».

            «А ведь он мог оставить после себя добрую память, – сокрушается репортер Aftonbladet Айсин Кантвелл. – Например, рассказав о преступлениях армии США во время войны в Ираке, включая убийство мирных жителей и журналистов. Но нет, скорее всего, в Штатах его отправят в тюрьму и о нем все забудут».

            «Это пренебрежение международным правом»

            Испанское информационно-аналитическое издание El Confidencial обращает внимание на то, что «Ассанж не покидал территорию эквадорского посольства: «дипломатическое учреждение направило приглашение полиции прийти и арестовать человека, лишенного статуса политического беженца». Британский собкор портала Анхель Мартинес подчеркивает, что «такой порядок действий был согласован заранее, что подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении агентства The Press Association, полученной из конфиденциальных источников».

            Автор цитирует возмущенный комментарий веб-сайта Wikileaks в отношении случившегося. Портал, соучредителем которого является Джулиан Ассанж, указывает на то, что «эта акция (допуск полиции на территорию посольства) является демонстрацией полного пренебрежения влиятельных государств Запада международным правом».

            Издание приводит также запись в твиттере Скотланд-Ярда, из которой следует, что арест был реакцией на «запрос властей США, где возбуждено дело о компьютерных преступлениях, совершенных Ассанжем».

            Французская Le Figaro сомневается, что Джулиана Ассанжа экстрадируют в США. Авторы редакционной статьи пишут, ссылаясь на информацию агентства France Presse: «По словам президента Эквадора Ленина Морено, власти Великобритании заверили его, что Ассанжа не отправят в страну, где разрешена смертная казнь».

            Что стоит слово западного политика, в особенности английского, всем хорошо известно. За исключением, видимо, главы Эквадора.

            «Скорее всего, Ассанжа выдадут шведам, – считают во французском издании. – И это для него – лучший выход. Его пособницу – солдата-трансгендера Челси Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за то, что она слила в Wikileaks 700 тысяч конфиденциальных документов. Правда, после отбытия ею семи лет наказания Обама ее освободил, но не каждому же так может повезти».

            «А надо вести себя прилично»

            «Почему Ассанж с треском вылетел из эквадорского посольства?» – выносит в заголовок вопрос немецкий таблоид Bild.

            В тексте приводится два варианта ответа. Возможно, по причине поступившего от США запроса на экстрадицию, но может быть и потому, что он нарушил британское законодательство, ведь лондонский суд отпускал его под залог с обязательной периодической явкой на отметку, но Ассанж предпочел скрыться.

            «Теперь ему грозит 12 месяцев лишения свободы за нарушение надзорного режима», – сообщает издание.

            Почему австралийцу отказали в дальнейшем предоставлении политического убежища? Bild считает, что «он просто всех там достал своим неуважением к нормам жизни в учреждении: то ему требовался кот, то он отключал самовольно кондиционеры, то катался в помещении на скейтборде».

            Ассанж боится, что будет увезен все-таки в Штаты, где его ждет электрический стул или смертельная инъекция за разглашение множества государственных тайн».

            Кстати, арест Ассанжа случился всего через 24 часа после того, как он выступил с обвинением эквадорских властей в слежке за ним.

            «По словам австралийца, его прослушивали и писали на видео в течение целого года», – отмечает британская The Daily Mail. – Президент Эквадора в свою очередь обвинил Ассанжа в регулярном препятствовании несению службы охраной посольства – то блокировал камеры слежения, то откровенно снобистски держал себя с секьюрити».

            «Он предстанет перед британским судом, а затем его экстрадируют в Штаты, – уверена британская The Independent. – Своим заявлением, что не ждет справедливости от Вестминстерского суда Лондона, Ассанж только укрепил имидж самовлюбленного эгоиста, который и ранее ему был присущ. Теперь можно с уверенностью сказать, что он будет наказан британским судом, а затем его перевезут в США. Вопрос об экстрадиции будет решаться 2 мая, но мало у кого есть сомнения в том, как именно этот вопрос будет решен».

            47-летний Ассанж был арестован в четверг в посольстве Эквадора по ордеру, выданному еще 29 июня 2012 года за неявку в суд. Ассанж провел в добровольном заключении почти семь лет

            «Он хотел доставить проблемы госпоже Клинтон»

            «Итак, Ассанжа все-таки доставят в Штаты, – ни секунды не сомневается The New York Times. – Предъявить ему здесь могут всего одно обвинение – во взломе пароля компьютера одной из важнейших государственных служб. Еще год назад судебные власти страны готовы были обвинить его в шпионаже. Теперь же они полагают, что он виновен только в компьютерном преступлении, а о шпионаже речи нет. Ему повезло, за вменяемое преступление он не получит более пяти лет тюрьмы. В случае, если бы доказали шпионаж – все было бы намного хуже».

            Авторы многословной статьи, в которой перечисляются все деяния Ассанжа, подталкивают читателя к выводу, что арест основателя Wikileaks может быть очередной попыткой ударить по Дональду Трампу.

            «Ассанж не скрывал, что хотел создать большие проблемы госпоже Клинтон в ходе ее избирательной кампании. Но настаивал при этом, что не получал каких-либо писем по электронной почте из России с заданиями. Спецпрокурор Мюллер не нашел свидетельств вмешательства России в американские выборы, а значит и участия Ассанжа в действиях, направленных против США. Дональд Трамп в предвыборный период похвалил WikiLeaks за выложенную в свободный доступ электронную переписку демократов», – пишут корреспонденты Эйлин Салливан и Ричард Перес-Пенья.

            Исходя из того, что демократов не устроил доклад Мюллера и они продолжают искать хоть какие-то улики, доказывающие, что «сговор Трампа и Кремля был», можно сделать вывод, что и Ассанжа попытаются заставить признать то, чего не было.


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