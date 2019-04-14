Выяснилось, кто протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне

Мужчина, в субботу протаранивший несколько автомобилей у посольства Украины в Лондоне, в том числе машину посла, был арестован в соответствии с законом о психическом здоровье, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения», – передает ТАСС сообщение Скотленд-Ярда. Уточняется, что мужчина признан психически больным.

Об инциденте в районе Холланд-парк в центре Лондона стало известно в субботу. При задержании подозреваемого было использовано огнестрельное оружие и электрошокер.

Сотрудники украинского дипломатического представительства, а также сам виновник происшествия не пострадали.