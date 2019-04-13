Автомобиль посла Украины в Лондоне намеренно протаранили

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, машина в этот момент была припаркована у здания дипломатической миссии в Лондоне, сообщили в украинском посольстве.

В заявлении дипломатической миссии говорится, что инцидент произошел в субботу, около 10.00 мск.

Прибывшая на место происшествия полиция оцепила автомобиль злоумышленника, но, несмотря на это, он еще раз «ударил» машину посла. В посольстве Украины сообщили, что правоохранители открыли огонь по транспортному средству виновника происшествия. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Скотленд-Ярд заявил, что инцидент с 40-летним мужчиной, въехавшим в автомобиль украинского посла, не связан с терроризмом. В столичной полиции Лондона добавили, что, помимо огнестрельного оружия, применялся электрошокер, передает ТАСС.