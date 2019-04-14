Отец Ассанжа прокомментировал арест сына

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.

В интервью The Herald Sun он сообщил, что видел ролик, где Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне. «Мне 74 года, но я выгляжу лучше, чем он в 47. Это просто шок!» – передает слова Шиптона RT.

Он добавил, что обратился к премьеру Австралии Скотту Моррисону с просьбой принять меры в связи с арестом Ассанжа. Премьер уже сообщил, что основателю WikiLeaks окажут консульскую поддержку, но об «особых мерах» речь идти в данном случае вряд ли может.

Ассанж – уроженец Австралии.

Напомним, на этой неделе Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища, после чего основатель WikiLeaks был арестован в Лондоне по запросу американских властей.