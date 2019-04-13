Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.

Минобороны России опубликовало видео в YouTube, на котором видно, как самолеты в условиях низкой облачности взлетают вверх. Дождь сильно затрудняет видимость, однако пилоты демонстрируют свой профессионализм и справляются с непогодой.

Истребители были подняты из аэродрома в Крыму для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».

Напомним, тренировки российской авиации проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит – 2019».

Американское издание National Interest ранее назвало истребитель Су-27 лучшим боевым самолетом из плеяды легендарных советских летательных аппаратов, которые до сих пор устрашают НАТО.

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