Американские СМИ рассказали о страхе НАТО перед Су-27

Американское издание National Interest назвало истребитель Су-27 лучшим боевым самолетом из плеяды легендарных советских летательных аппаратов, которые до сих пор устрашают НАТО.

По мнению автора материала, Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому «не уступает ему в скорости и вооружении», передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, российский истребитель был спроектирован для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов.

Автор статьи указывает на внушительные возможности Су-27, способного в руках опытного пилота произвести ряд ошеломительных маневров, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе. При этом максимальная скорость истребителя достигает 2,35 Маха, а под крыльями боевая машина несет целый комплект бомб и ракет.

Кроме того, издание отмечает, что на базе Су-27 были созданы различные модификации боевых машин, специализирующиеся на выполнении определенных задач, однако при этом самолет сохранил свою универсальность.

Накануне СМИ сообщили о перехвате российским истребителем Су-27 американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon над Балтийским морем.

Отметим, на вооружении ВКС и боевой авиации ВМФ России действительно состоят истребители Су-27 в нескольких модификациях, в том числе в самой современной версии – Су-27СМ3. Однако большая часть истребителей Су-27 были планово заменены не модернизированными самолетами, а совершенно новыми машинами Су-30СМ и Су-35С.