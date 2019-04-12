Кардиолог раскритиковал подход Рошаля и силовиков к наказанию врачей

Взгляд
12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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Российское оружие смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Кардиолог раскритиковал подход Рошаля и силовиков к наказанию врачей

               12 апреля 2019, 21:30
            Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
            Текст: Мария Трубина, Оксана Борисова

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            «Говорить о каком-либо наказании врачей концептуально неверно», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Так он прокомментировал решение СК и Национальной медицинской палаты, возглавляемой Леонидом Рошалем, заменить врачам наказание за медицинские ошибки альтернативными мерами вместо лишения свободы.

            Совместная рабочая группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты предложили заменить лишение свободы в проекте статьи Уголовного кодекса о врачебных ошибках на «альтернативные меры наказания», говорится на сайте СК РФ.

            «Мне хочется адресовать вопрос господину Рошалю, о какого рода наказаниях идет речь? Может быть, он имеет ввиду розги или общественные работы? Огромное количество врачей было крайне удивлено, когда мы увидели доктора Рошаля за обсуждением вопросов о том, как нас нужно наказывать», – заметил Ашихмин.

            По мнению эксперта, такая постановка вопроса, а также диалог с силовыми ведомствами в подобном ключе может зарубить на корню пробивающиеся в России ростки современной медицины.

            Ашихмин подчеркнул, что ни в одной стране мира не используется термин «ятерогенное преступление». Термин «ошибка» предполагает отсутствие злого умысла, а вместо наказания людей необходимо сначала хорошо обучить современным технологиям, уверен врач.

            «Сегодня в медицину входит огромное количество сложных, новейших технологий, которые позволяют помогать крайне тяжелым пациентам и их применение априори сопряженно с высоким риском осложнений. Если врачи будут думать о том, что за ошибку может последовать какое-либо наказание, они просто не будут использовать эти технологии, и это приведет к тому, что мы останемся в медицинском средневековье», – предостерег Ашихмин.

            Медицинские ошибки, по мнению Ашихмина, неизбежны. «Чем более сложные случаи берется лечить врач, тем более вероятно их наступление. В самом худшем случае, если речь идет не об ошибке, а о дефекте оказания медицинской помощи, можно приостанавливать лицензию врача или медицинского учреждения, а также рассматривать вопрос о материальной компенсации», – считает врач.

            Эксперт также отметил, что при наличии осложнений ни Минздрав, ни СК не смогут точно установить: имела место врачебная ошибка, дефект медицинской помощи или же осложнение определялось состоянием организма и его нельзя было избежать в принципе. По мнению Ашихмина, установить правила игры должна профильная медицинская ассоциация, и именно в ее сфере ответственности должен находиться разбор ситуаций с возникшими осложнениями.

            «Возьмем случай, когда пациенту со сложной анатомией сосудов был поставлен стент новой модели и пациент умер. С чем это связано, это халатность или ошибка? Особенность пациента, которая не давала возможности реализоваться никакому другому сценарию, кроме смерти? На эти вопросы сможет ответить только профильная ассоциация. У следователей никогда не будет достаточно компетенции, и у патологоанатомов, которые не знакомы с техникой стентирования, тоже их не будет», – заметил медик.

            Нужно как можно быстрее передать эстафету профильным медицинским ассоциациям, которые должны быть рефери между ЛПУ, пациентами и врачами, уверен собеседник.

            Ашихмин пояснил: российская медицина сейчас проходит тяжелый период обучения работы с новыми технологиями. «На Западе есть термин – «вопросы, связанные с прохождением кривой обучения», по сути в это понятие завуалированно включается риск возникновения медицинских ошибок при освоении технологии. Мудрые организаторы здравоохранения прекрасно понимают, что если правильно выстроить обучающую среду, все четко контролировать, но при этом никого не наказывать, то быстро можно пройти эту кривую обучения и у нас появятся новые технологии лечения тяжелых болезней», – подчеркнул собеседник.

            Если же идти по пути «наказания» за медицинские ошибки, врачи просто перестанут лечить пациентов. Смерть от той болезни, с которой пациент поступил в стационар, служит самым логичным сценарием с точки зрения Следственного комитета и патологоанатомов, констатировал Ашихмин.


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