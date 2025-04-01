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    Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
    Президент Финляндии призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Польша предъявила обвинения 43 российским экспертам по делу о Смоленской катастрофе
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 13:04 • Новости дня

    Замглавы МИД России и посол Турции обсудили безопасность в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции Танжу Билгич обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море, уделив особое внимание украинскому кризису и поиску путей его урегулирования.

    Вершинин и Билгич обсудили актуальные вопросы международной и региональной проблематики. Основное внимание было уделено украинскому кризису и его урегулированию, передает ТАСС.

    Проблемы в Черном море обсуждались в контексте усилий по обеспечению безопасности судоходства. Отмечалось, что акватория моря требует совместных мер, и российско-турецкие наработки могут стать основой для решения проблем.

    В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость устранения коренных причин украинского конфликта, так как они являются ключевыми для стабилизации региона и дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин обсудил возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Напомним, Эрдоган заверил президента России в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября

    Новый противопожарный режим в России ограничил с сентября костры и сжигание мусора на частных участках

    Tекст: Денис Тельманов

    Обновленные противопожарные правила начнут действовать с 1 сентября, ограничивая разведение костров и сжигание мусора в городских парках и частных владениях.

    Обновленный противопожарный режим в России, сообщает РИА «Новости», будет введен с 1 сентября и направлен на регулирование использования открытого огня в населенных пунктах.

    Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский подчеркнул, что теперь запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи и сжигания мусора на территориях населенных пунктов, вне специально оборудованных мест.

    Новые правила, по словам Хаминского, также нацелены на борьбу с сорной растительностью, представляющей опасность для распространения пожаров. Населенные пункты, расположенные рядом с участками, заросшими травой, считаются подверженными угрозе природных пожаров.

    Кроме того, ужесточаются правила, касающиеся курения. Запрет будет распространяться на места погрузочно-разгрузочных работ с противопожарными материалами. Хаминский также отметил изменения в порядке эвакуации при пожарах: запрещается использование лифтовых холлов для торговых объектов и хранения горючих материалов.

    Особое внимание уделено сохранению видимости планов эвакуации. Ранее некоторые предприятия общественного питания пренебрегали этим правилом, что, по словам Хаминского, больше невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора на дачах может привести к большим штрафам. Также сообщалось, что за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах штрафы могут достигать 30 тыс. рублей, согласно мнению депутата Госдумы Никиты Чаплина.

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    31 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют множество фактов, подтверждающих тесное сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России в первые годы конфликта на Украине.

    Комментируя расследование The New York Times, в котором говорилось о тесном сотрудничестве США и Британии в попытке нанести поражение России в первый год конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что информация, поступающая в Кремль, только подтверждает эти выводы, передает «Газета.Ru».

    «Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», – заявил он.

    Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    31 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.

    В молдавском МИД заявили, что этот шаг был основан на наличии «явных доказательств деятельности, противоречащей дипломатическому статусу, на территории Республики Молдова», передает ТАСС.

    Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

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    31 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи, сообщило Минцифры России.

    В ведомстве отметили, что нововведение облегчит процесс обнаружения «серых» SIM-карт, избавляя от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, передает ТАСС.

    Кроме того, с 1 апреля вводятся ограничения на количество SIM-карт, оформляемых на одно лицо. Гражданам России будет разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцам – не более 10. В случае превышения этих лимитов пользователи должны будут отказаться от лишних SIM-карт: россиянам это нужно сделать до 1 ноября, а иностранцам – до 1 июля.

    Министерство отметило, что принятые меры направлены на предотвращение использования SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов. Если оператор уже внедрил дополнительный функционал, пользователи смогут блокировать лишние или подозрительные SIM-карты буквально несколькими кликами либо приостанавливать обслуживание по ним.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

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    30 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм

    Турция обвинила журналиста Йоакима Медина в терроризме и оскорблении Эрдогана

    Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм
    @ REUTERS/Rodi Said

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Турции арестовали шведского журналиста Йоакима Медина по обвинению в терроризме и оскорблении президента Эрдогана, из-за участия в манифестации в Швеции.

    Как пишет Le Monde, власти Турции подтвердили арест шведского журналиста Йоакима Медина в Стамбуле по обвинению в «терроризме» и «оскорблении президента». Медина задержали в аэропорту в четверг, 27 марта, и на следующий день поместили под стражу. Власти утверждают, что он участвовал в протесте сторонников Курдской рабочей партии в Стокгольме.

    Главный редактор газеты Dagens ETC Андреас Густавссон назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что Медина занимался исключительно журналистской деятельностью. В центре борьбы с дезинформацией правительства Турции сообщили, что манифестация, в которой участвовал Медина, прошла в январе 2023 года, в ходе ее была осмеяна фигура президента Эрдогана.

    Медина также обвиняется в содействии контактам между сторонниками Курдской рабочей партии и СМИ. Власти Турции подчеркивают, что его арест не связан с журналистской деятельностью, а с участием в акциях, которые Турция расценила как террористические.

    Контекст дела усложняет вопрос членства Швеции в НАТО. В январе 2023 года в Стокгольме прошла серия протестов против соглашения Швеции и Турции, направленного на снятие возражений Анкары против вступления Швеции в альянс. После двадцати месяцев переговоров Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в насилии в стране оппозицию. Полиция разогнала протест у префектуры в Стамбуле. Число задержанных на протестах в Турции достигло почти 1,9 тыс. человек.

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    29 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Макгрегор опубликовал видео под музыку «Каспийского Груза»

    Конор Макгрегор выложил пост под бит песни «Каспийского Груза» в соцсетях

    Tекст: Вера Басилая

    Боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Город невест» российской группы «Каспийский Груз».

    Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в социальной сетипост, в котором он снят на турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, передает канал «360».

    В видео, сопровождающем публикацию, звучит бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». Это вызвало большой резонанс среди его русскоязычных поклонников.

    Под публикацией Макгрегора появилось множество положительных комментариев на русском языке, в которых пользователи выразили свое восхищение.

    Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях, провел 28 боев по правилам ММА. На его счету 22 победы и 6 поражений. Последний раз он выходил на ринг в 2021 году, потерпев поражение от Дастина Порье техническим нокаутом.

    Ранее Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за его появления на совместной фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 марта 2025, 04:55 • Новости дня
    Объявлено о планах разминирования 112 населенных пунктов в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, в которых продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.

    Как сообщает РИА «Новости», исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области подполковник Александр Румянцев заявил, что в регионе предстоит разминировать 112 населенных пунктов. В перечень объектов для первоочередного разминирования включено 122 населенных пункта. По словам Румянцева, на сегодняшний день уже разминировано 10 населенных пунктов, а работы продолжаются еще в 20.

    Румянцев отметил, что во время разминирования ежедневно обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов, в том числе и производства стран НАТО. Это подчеркивает опасность и сложность задачи, стоящей перед саперами.

    Для обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся подготовительные работы по полному разминированию территорий, ранее подвергшихся атаке.

    Ранее подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, но их продвижение было остановлено. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

    Военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей. Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    30 марта 2025, 05:21 • Новости дня
    Российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области

    Российский вертолет Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные вертолетчики России на Ми-28НМ нанесли ракетный удар по ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику, как сообщило Минобороны.

    Российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли точный ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области, передает РИА «Новости». В результате все цели были уничтожены, подтвердили в Министерстве обороны РФ.

    Удар был нанесен экипажем армейской авиации в составе смешанной тактической группы. Летчики использовали авиационные ракеты для поражения заданных целей в рамках поддержки подразделений группировки «Север». После нанесения удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование и отстрелили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания ракет ПЗРК противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, добавив, что операция прошла успешно. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие подготовку вертолета на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию украинских подразделений в приграничной зоне Курской области, уничтожив бронетехнику и личный состав. Российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    31 марта 2025, 14:37 • Новости дня
    Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу приговора, вынесенного главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Захарова назвала это событие «агонией либеральной демократии», передает ТАСС.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    31 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Российское посольство осудило заявления Кишинева о вмешательстве в дела Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

    Посольство России в Кишиневе выступило с заявлением в ответ на высказывания главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ, передает ТАСС. В нем посольство призвало отказаться от «провокационных домыслов» и вернуться к прагматичному диалогу.

    Заявление последовало после того, как Мустяцэ обвинил Россию в содействии бегству оппозиционного депутата Александра Нестеровского в Приднестровье. По его словам, Нестеровский якобы был доставлен туда на автомобиле с дипломатическими номерами посольства России.

    В российском посольстве отметили, что обвинения в адрес России являются голословными и неприемлемыми. Посольство также подчеркнуло, что от молдавской стороны не поступало официальных запросов в рамках существующих международных соглашений о правовой помощи.

    Российские дипломаты выразили надежду на возвращение молдавской стороны к прагматичному диалогу, подчеркивая, что это отвечает интересам обоих государств.

    Ранее депутат молдавского парламента и лидер партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии. Молдавия объявила Нестеровского в международный розыск.

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    31 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры Паршина

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Хамовническом суде Москвы прокуратура запросила для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого во взяточничестве, 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 315 млн рублей.

    Прокурор также требует лишить его права занимать управленческие должности на срок в десять лет, передает ТАСС.

    Экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, по версии следствия, выступал предполагаемым взяткодателем. Для Моносова гособвинение просит 12 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Ему также может быть запрещено занимать руководящие должности на восемь лет.

    В июле 2023 года Паршину предъявили обвинение в получении крупной взятки и сняли с должности замглавы Минцифры. В августе прошлого года СК завершил расследование дела в отношении Паршина.

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    29 марта 2025, 14:58 • Новости дня
    «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах с высоким риском ЧС

    Tекст: Александра Юдина

    Партия «Единая Россия» инициировала открытие волонтерских центров в регионах, подверженных высокому риску чрезвычайных ситуаций, где активисты помогут жителям в случае необходимости.

    На официальном сайте партии указано «Единая Россия» открыла волонтерские центры в регионах, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

    Эти центры будут работать на базе местных отделений партии и привлекать активистов для оказания помощи жителям в случае ЧС.

    Решение о создании волонтерских центров было принято на селекторном совещании, где обсуждались вопросы готовности партийной инфраструктуры и волонтерских групп к ликвидации последствий ЧС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул важность участия партийных активистов в оказании поддержки при любых масштабах чрезвычайных ситуаций.

    Уполномоченный по работе волонтерских групп партии Игорь Кастюкевич отметил, что заранее сформированные волонтерские группы способствуют быстрому решению задач в зонах ЧС, минимизируя неблагоприятные последствия. «Единая Россия» стремится стать партнером для МЧС России и местных властей, работая на результат.

    Руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин подтвердил готовность молодогвардейцев оказать помощь в различных регионах.

    Он привел примеры, когда молодогвардейцы принимали активное участие в ликвидации последствий ЧС, включая помощь в эвакуациях в Оренбургской области и раздачу нужных ресурсов на Крымском мосту.

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