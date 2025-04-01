Депутат из Баку отказался от встречи по мирному договору с коллегой из Армении

Депутат Азербайджана отказался от встречи с коллегой из Армении по мирному договору

Tекст: Вера Басилая

Глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян заявил, что его азербайджанский коллега Самед Сеидов публично отверг предложение провести встречу для обсуждения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

В ответ на это Ханданян подчеркнул, что если пропаганда мира является популизмом, то он с гордостью примет этот ярлык.

Ханданян также отметил, что его предложение остается в силе и он готов продолжать работу над укреплением доверия между парламентами для достижения мира и стабильности в регионе.

Ранее он предложил организовать встречу двух профильных комиссий на нейтральной территории для обмена мнениями по проекту мирного соглашения и процессу его ратификации.

Между тем, Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана подтвердили завершение переговоров по тексту мирного договора и готовность документа к подписанию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать согласованный мирный договор с Азербайджаном.

Замглавы МИД Армении и России провели консультации в Москве, где обсудили развитие отношений, мирное соглашение с Азербайджаном, демаркацию границы и проект «Перекресток мира».