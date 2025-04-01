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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 13:05 • Новости дня

    Кремль пообещал проинформировать, если Путин встретится с Додиком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресса получит информацию, если президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если она состоится, мы вас проинформируем», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Додик приехал в Москву 31 марта.

    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 11:51 • Новости дня
    Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения с юбилеем

    Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил с 125-летием Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, отметив вклад ее воспитанников в развитие обороноспособности страны, сообщает Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Владимир Путин направил поздравительное послание командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева по случаю 125-летия учебного заведения.

    В своем обращении президент отметил, что история академии началась в 1900 году с основания Интендантского курса в Петербурге. Это было первое в России военно-учебное заведение, готовившее офицеров и чиновников Интендантского ведомства.

    «За минувшее время академия прошла большой, достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Вы по праву можете гордиться многими поколениями талантливых профессоров и преподавателей и, конечно, знаменитыми выпускниками, среди которых известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что нынешние воспитанники академии продолжают традиции, внося весомый вклад в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Он отметил их профессионализм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.

    В завершение президент выразил уверенность в том, что личный состав академии будет продолжать успешно решать поставленные перед ним задачи, пожелав успехов и всего наилучшего.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии.

    Также Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейских» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 05:54 • Новости дня
    Ульянов напомнил Западу о Мюнхенской речи Путина

    Ульянов объяснил реакцию Запада в 2007 году на Мюнхенскую речь Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В 2007 году Запад не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России, так как не был достаточно зрелым, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов указал в Telegram, что в 2007 году Путин послал западным странам «мощный сигнал», подчеркивая «необходимость прекратить игнорировать жизненные интересы России». «Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США хоть и не открыто, но признает неправоту реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина.

    В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Путин тогда обращался к Западу, в первую очередь к США и НАТО, с призывом не доводить дело до нынешних масштабных угроз и непомерных трат на оборону.


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    30 марта 2025, 10:57 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, отметив их значительный вклад в культурное наследие и общественную жизнь страны.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мусульманам страны по случаю праздника Ураза-байрам, сообщается на сайте ТАСС. «Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», – говорится в телеграмме.

    Президент отметил важность сохранения российскими мусульманами богатого духовного и исторического наследия. По его словам, мусульмане чтят традиции и обычаи предков, передавая их подрастающему поколению, и это способствует широкому празднованию Ураза-байрама по всей стране. Путин также отметил, что мусульманские организации вносят значительный вклад в развитие общественной и культурной жизни России. Их участие в благотворительных, образовательных и патриотических проектах заслуживает искреннего уважения.

    Помимо этого, Путин поблагодарил мусульман за помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям. Завершая поздравление, глава государства пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и успехов в делах и начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве начался праздничный намаз по случаю Ураза-байрам, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил мусульман с праздником, подчеркнув их роль в развитии межрелигиозного диалога и укреплении доверия.

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    31 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется в апреле.

    Призыв начнется с 1 апреля, он продлится по 15 июля, призывать будут граждан от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Всего за весну планируется призвать 160 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что призыв в армию с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников.

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    31 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков заявил, что в расписании Путина нет запланированного звонка Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет запланированного телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, однако отметил, что при необходимости созвон может быть оперативно согласован.

    Песков сообщил журналистам, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем возможность такого общения остается: «Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора. Но еще раз повторяю: президент Путин остается открытым для такого общения», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также отметил, что при необходимости такой разговор может быть быстро согласован. Песков подчеркнул, что оперативность в этом вопросе возможна благодаря открытому и гибкому подходу российского лидера к международным контактам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопрос о введении внешнего управления на Украине не поднимался.

    Песков также допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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    31 марта 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин объяснил назначение Баканова в Роскосмос предыдущими успехами

    Путин объяснил выбор Баканова гендиректором Роскосмоса его успехами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Назначение Дмитрия Баканова на пост гендиректора Роскосмоса связано с его прежними успехами, в частности в спутниковой компании «Гонец», о чем президент России Владимир Путин сообщил на первой встрече с новым руководителем.

    Президент России Владимир Путин объяснил свое решение назначить Дмитрия Баканова на должность генерального директора Роскосмоса успешной работой последнего на предыдущих постах, особенно в спутниковой компании «Гонец». На встрече с новым главой Роскосмоса Путин отметил, что несмотря на то, что Баканов родился в Ленинске, на Байконуре, его назначение связано не с этим, а с профессиональными заслугами, передает ТАСС.

    Во время беседы Баканов рассказал, что его семья была связана с космической отраслью. Он родился в семье инженера на Байконуре, где его отец работал после окончания академии имени А.Ф. Можайского. Несмотря на это, Путин уточнил, что основной причиной назначения были достижения Баканова в компании «Гонец».

    Баканов также на встрече с президентом обозначил свои планы на посту главы Роскосмоса, включая коммерциализацию космической отрасли и привлечение частных инвесторов. Он подчеркнул, что будет работать над заново настроенным национальным проектом, в который войдут программы по развитию орбитальной группировки, научного космоса и ядерной космической программы.

    Напомним, Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации.

    Баканову, который назначен на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на множество вызовов, среди которых новые ракеты-носители, эффективная сборка спутников и наращивание космической группировки.

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    31 марта 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с главой МИД Китая Ван И

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве планируется встреча президента Владимира Путина и министра иностранных дел КНР Ван И, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин должен принять Ван И в ходе визита министра в Москву, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава МИД Китая Ван И проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым 1 апреля в Москве.

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    31 марта 2025, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Роскосмоса Бакановым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Баканов выступит с докладом у президента в понедельник, 31 марта, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это будет первая рабочая встреча главы государства и Баканова с момента назначения последнего главой Роскосмоса.

    В начале февраля президент России освободил Юрия Борисова от должности гендиректора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. После этого Баканов сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина.

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    1 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин назначил нового замглавы МЧС Бутко

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС Вячеслав Бутко стал замминистра МЧС, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства своим указом назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает ТАСС.

    Этим же указом он освобожден от занимаемой должности. С 2020 года он руководил АГПС МЧС.

    По данным на сайте АГПС, Бутко – уроженец города Тапа Раквереского района Эстонской ССР. Имеет ученую степень кандидата технических наук.

    С 2000 по 2009 год он трудился на разных руководящих должностях в 179-м спасательном центре МЧС России. С 2009 по 2015 год был на руководящих должностях в ГУ МЧС по Подмосковью.

    С 2018 по 2020 год являлся начальником Главного управления МЧС по Ростовской области. В 2020 году стал начальником Академии Государственной противопожарной службы МЧС.

    Участвовал в гуманитарных и спасательных операциях. В 2000 году выполнял служебно-боевую задачу в составе оперативной группы МЧС на территории Северо-Кавказского региона.

    Женат, воспитывает троих детей, имеет государственные награды.

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    1 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Совещание с постоянными членами СБ намечено примерно после 15:00, сказал Песков, передает ТАСС.

    В ходе видеоконференции будет открытая вступительная часть, глава государства сам намерен обозначить тему.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    1 апреля 2025, 13:43 • Новости дня
    Путин подписал закон о защите от кибермошенников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от различных видов телефонного и интернет-мошенничества.

    Путин подписал новый закон, целью которого является усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Закон предусматривает создание специальной государственной информационной системы для борьбы с правонарушениями, связанными с интернет-технологиями, сообщает ТАСС.

    Документ предлагает гражданам новые инструменты для самообороны против мошенников. Жителям России дается возможность отказаться от нежелательных рекламных звонков и сообщений. Также гражданам предоставляется право запретить оформление сим-карты без личного присутствия, что снижает риск мошенничества.

    Закон вводит дополнительные обязанности для банков и мобильных операторов. Банки обязаны применять меры противодействия мошенничеству не только в онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Важным нововведением является запрет на использование иностранных мессенджеров для связи госорганов и банков с гражданами. Этот запрет также затрагивает операторов связи и платформы для размещения объявлений и поиска работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о необходимости принять меры без «периода охлаждения» для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, на коллегии МВД он отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    1 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Путин подписал закон о признании 9 августа Днем воинской славы в России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 9 августа, дату окончания Ленинградской битвы, Днем воинской славы.

    Дата окончания Ленинградской битвы – 9 августа – теперь официально признается Днем воинской славы, передает ТАСС.

    Законопроект, предложенный лично главой государства, был внесен в Госдуму в марте и вскоре принят. Это решение подчеркивает военно-стратегическое значение битвы, которая длилась 1127 дней и завершилась победой советских войск.

    Ленинградская битва началась 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года. В ней принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия и войска ПВО. Победа над группой армий «Север» стала возможной благодаря усилиям всех видов вооруженных сил и активному участию партизанских отрядов.

    Битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, что делает ее особой в истории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес законопроект, предлагающий установить день окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России.

    В конце марта Совфед одобрил закон о признании дня окончания Ленинградской битвы, 9 августа, днем воинской славы.

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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