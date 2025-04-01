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В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения
Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.
Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.
В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США» – а потому что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.
«Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители «вашингтонского болота». Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.
Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.
«Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.
Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.
Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.