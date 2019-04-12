Роскосмос и «ВКонтакте» запустили космическое шоу «МКС на связи»

На странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 12 апреля, вышел первый выпуск шоу «МКС на связи», в котором звезды впервые могут прикоснуться к космосу и даже выйти в прямой эфир с бортом Международной космической станции; гостем первого выпуска стала популярный вайнер Ида Галич.

В шоу у звезды появляется возможность пообщаться с космонавтом, позвонить на Международную космическую станцию, узнать все о жизни на орбите, реализовать межгалактическую премьеру трека или анонсировать собственный концерт/спектакль/шоу. Съемки проходят в экспозиции московского Музея космонавтики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шоу будет выходить по средам в пабликах ВКосмосе и Роскосмоса, контент направлен на популяризацию космонавтики среди интернет-аудитории. У пользователей первого сезона есть возможность выиграть наборы космического питания в конце каждого выпуска, внимательно прослушав задание от ведущей.

12 апреля во «ВКонтакте» также появились подарки в виде легендарных российских ракет-носителей «Протон», «Союз» и многоразового космического корабля «Буран».

Ранее, в день рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, фотографы VK talents посетили Центр подготовки космонавтов, где получили полный доступ к съемкам тренажерной базы и провели день с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым. Снимки уже появились в Сети.