Пострадавший из-за Кокорина и Мамаева водитель назвал сумму убытков

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал в суде о сумме убытков, которую понес в результате нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Во время ответов на вопросы Соловчук рассказал, что потерпел материальные убытки на сумму около 400 тыс. рублей, пишет Sport24.

Водитель сообщил, что еще не определился, возьмет ли предложенную футболистами компенсацию в размере 500 тыс. рублей. При этом на вопрос о возможных сроках о принятии решения о компенсации он ушел от ответа.

Также Соловчук подтвердил, что Мамаев не отрицал причиненного ущерба и принес извинения.

Водитель уточнил, что у него был раздроблен нос, однако кости уже срослись.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.