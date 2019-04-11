Турчинов увидел признаки подготовки России к «полномасштабной войне»

Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе, наращивая военное присутствие у украинских границ, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе», – сказал Турчинов на Киевском форуме по безопасности, сообщает РИА «Новости».

«В последние годы очень быстро развивается [российская] военная инфраструктура вдоль украинской границы. Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Россией, будут использоваться шестая и четвертая армии Военно-космических сил России: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад», – заявил Турчинов.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза Украины, рядом с восточной границей страны размещена восьмая армия Южного военного округа ВС России, на севере – 20 армия ЗВО ВС России, в резерве имеется первая танковая и 49 и 58 общевойсковые армии. Турчинов утверждает, что в Южном военном округе формируются резервные казацкие дивизии, а также могут быть задействованы Черноморский флот, Каспийская флотилия и 22-й армейский корпус в Крыму.

Турчинов не первый заявляет о якобы подготовке России к войне. Так, бывший посол Украины в Вашингтоне Юрий Щербак в марте заявил, что Москва якобы собирается развязать войну «на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в Арктике».

В феврале президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН заявил, что полномасштабная война с Россией уже не является чем-то нереальным. Он же говорил о «возможной войне» с Россией в декабре и в ноябре.

Такие заявления на Украине появляются систематически и уже не первый год – от разных людей. Так, 5 декабря 2018 года начальник украинского Генштаба Виктор Муженко предупредил, что Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года. Спикер Верховной рады Андрей Парубий называл поводом для «вторжения России на Украину» «Северный поток – 2» в 2017 году. В том же году чиновник из Херсонской области говорил об угрозе нападения России из Крыма.

В Кремле подчеркивают, что у России и Украины нет никакой войны, а есть гражданская война на Украине, спровоцированная новыми властями страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, верят ли украинцы в пропаганду о скорой войне с Россией.

Между тем, Центр стратегических и бюджетных оценок США также смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе. Исследователи предположили, что Россия сможет захватить полностью или частично территории стран Прибалтики до того, как государства североатлантического альянса вмешаются в конфликт.