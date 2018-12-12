Порошенко заявил о возможности полномасштабной войны с Россией

Полномасштабная война с Россией уже не является чем-то нереальным, заявил президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН по теме «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Он заявил, что общая численность формирований ополченцев в Донбассе составляет около 35 тыс. человек. Кроме того, утверждает Порошенко, в регионе якобы находятся 2,1 тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил, сообщает 112ua.

Также Порошенко заявил, что вдоль российско-украинской границы якобы размещено более 87 тыс. военнослужащих ВС России.

«Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой», – заявил президент Украины.

Он добавил, что необходим «всесторонний мониторинг в реальном времени» ситуации вдоль российско-украинской границы.

В конце января Порошенко заявлял, что Украине нужен «холодный мир» с Россией. Перед этим он неоднократно говорил о возможной войне с россиянами.