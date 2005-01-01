Экс-посол Украины в США заявил о подготовке России к войне

Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в Арктике, заявил бывший посол Украины в Вашингтоне Юрий Щербак во время презентации своей книги.

Видео выступления дипломата разместил «Политнавигатор» на YouTube.

«Четыре направления ударов: первый – по Украине. Я не знаю, какой мощности у нас противовоздушная оборона, мы в серой зоне безопасности. Никто не придет воевать за нас. Из Польши, Америки, Франции солдаты не придут, пока мы не будем членами НАТО. Второй – Белоруссия, огромная угроза нависла над ней. Третий – Казахстан. Северные районы и Назарбаев недаром провел эту рокировку, ибо он понимал, что может случиться с его страной», – рассказал экс-посол, передает РИА «Новости».

По мнению дипломата, на последнем направлении – в Арктике война якобы может произойти уже в этом году. Щербак заявил, что Россия уже основала целый ряд военных баз в Арктике.

«И четвертый, вы будете очень удивлены, война, абсолютно вероятно, в зоне Арктики. Россия объявила ее своими владениями, что абсолютно безосновательно, она хочет закрыть Большой северный путь, который будет чист от таяния льдов и окажется очень удобным. Они хотят объявить, а американцы сказали, что с этим не согласятся, и в той зоне будут ходить боевые корабли. И это может очень скоро случиться: в этом году или следующем», – сказал Щербак.

Это уже не первые попытки обвинить Россию в якобы подготовке военного нападения. Ранее в марте бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили написал статью для издания Foreign Policy, в которой заявил, что Россия якобы готовит нападение на Швецию или Финляндию.

До этого сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения «Восток-2018» и также пришли к выводу, что Москва якобы готовится к «крупномасштабной войне».