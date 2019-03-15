Саакашвили заявил о планах России напасть на Швецию и Финляндию

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили написал статью для издания Foreign Policy, в которой заявил, что Россия якобы готовит нападение на Швецию или Финляндию.

«Следующим государством, на которое нападет Россия, будет не страна бывшего Советского Союза, а государство Европейского союза», – написал Саакашвили в колонке Foreign Policy.

Он также заявил, на какие страны уже якобы готовится нападение. «Наиболее вероятная цель России в ближайшем будущем – Финляндия или Швеция. Хотя оба этих государства являются членами ЕС, они не являются членами Североатлантического альянса. Нападая на страну, не входящую в НАТО, Путин не рискует пропорциональным ответом», – написал бывший президент Грузии.

По его словам, вторжение на территорию более слабого соседа якобы эффективно отразится на рейтинге властей.

При этом Саакашвили не считает, что «русские танки без препятствий проникнут в Хельсинки или Стокгольм». Однако, «учитывая стратегические силы, которые Россия укрепила на северном фланге», это вполне вероятно.

Сотрудники Оборонного колледжа Североатлантического альянса проанализировали российские учения «Восток-2018» и также пришли к выводу, что Москва якобы готовится к «крупномасштабной войне».