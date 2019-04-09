Волочкова предложила «всем, кому не так» эмигрировать из России

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призвала всех недовольных положением в современной России переезжать в другие страны; по ее словам, низкие зарплаты и пенсии – «не самая важная проблема в нашей стране».

В ответ на замечание о 20 миллионах малоимущих граждан, которым затруднительно уехать, Волочкова заявила, что эти люди должны винить в своем плачевном положении прежде всего самих себя, пишет «Ридус».

Балерина призналась, что не понимает, почему ответственность за малоимущих должны нести только власти. Она призвала россиян с низким доходом работать и думать, что они могут сделать для страны, а не «курить на завалинке бычок».

На вопрос о том, что она думает о пенсиях в размере 11 тыс. рублей, Волочкова сказала: «Вы знаете, это не самая большая проблема в нашей стране».

В январе Волочкова сообщила о намерении переехать жить на Мальдивы. Позднее она изменила свое решение.