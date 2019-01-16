Волочкова передумала покидать Россию

Балерина Анастасия Волочкова, ранее объявившая о намерении переехать на Мальдивы, вернулась в Россию.

«Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье», – написала Волочкова в Instagram и разместила видео, на котором она гуляет у дома.

Она отметила, что соскучилась.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщила о намерении переехать жить на Мальдивы.

Она писала, что решила остаться жить на Мальдивах, а в Россию приезжать по мере творческой необходимости. Она говорила, что уже начала подыскивать школу для ребенка.