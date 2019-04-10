Ливан призвал ЕС отказаться от политических требований к Сирии

Глава МИД Ливана Джебран Басиль призвал страны Евросоюза не дожидаться политического урегулирования в Сирии и не увязывать процесс возвращения сирийских беженцев на родину с политическими решениями, сообщил телеканал OTV.

«Ливан, который столкнулся с большими проблемами из-за сирийского кризиса и принял на своей территории сотни тысяч беженцев, не в состоянии более нести это бремя и дожидаться политического урегулирования в Сирии», – отметил министр иностранных дел Ливана на состоявшейся в Бейруте совместной пресс-конференции с главами МИД Греции и Кипра Йоргосом Катрунгалосом и Никосом Христодулидисом, передает ТАСС.

«Процесс безопасного возвращения беженцев на родину может начаться уже сейчас, и нет никакой необходимости увязывать его с политическими решениями» – подчеркнул Басиль.

По словам главы МИД Ливана, греческий и кипрский коллеги выразили понимание позиции Бейрута и пообещали убедить руководства Евросоюза поддержать ливанское правительство.

Напомним, в минувшую пятницу с подконтрольной США территории лагеря «Рукбан» выпустили около 1 тыс. сирийских беженцев. После этого глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США прекратить незаконную оккупацию Сирии.

Ранее Россия призывала США не препятствовать выходу беженцев из лагеря «Рукбан».

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