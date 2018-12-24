Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

Олигарх Михаил Ходорковский эмоционально отреагировал на рецензию его статьи, опубликованную в газете ВЗГЛЯД.

«В зеркало посмотрите, сепаратисты хреновы!» – написал Ходорковский в своем Twitter, комментируя колонку журналиста Андрея Бабицкого в газете ВЗГЛЯД.

Его пост стал ответом на сообщение в Twitter газеты ВЗГЛЯД с подзаголовком «Мечтам олигарха о распаде России не суждено сбыться». Почему именно олигарх посчитал представителей газеты ВЗГЛЯД «сепаратистами», Ходорковский не уточнил.

В колонке Бабицкого речь идет о тексте Ходорковского, опубликованном на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung под названием «Путин в беде». Бабицкий назвал картину происходящего в России, описанную Ходорковским, крайне примитивной и клишированной, и указал на противоречия, допущенные оппозиционером в своем тексте.

Колонка Бабицкого названа «Либералы хотят распада России и всегда ошибаются».

В декабре 2018 года Ходорковский признался в интервью «Медузе», что читает газету ВЗГЛЯД, так как «следит за оппонентами».