Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Взгляд
10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
Перейти а раздел…

Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Стефан Лёвен и Эрна Сульберг впервые увидели Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Против вынесших приговоры по «делу Язова» литовских судей завели дело в России
            Россияне сказали, сколько денег в месяц нужно на благополучную жизньНайдены обломки японского истребителя F-35AОглашены предварительные результаты выборов в ИзраилеНазваны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
            Интимную близость с Кокориным в кафе имитировала «волшебная лесбиянка»Вашингтон решил вынудить союзников отказаться от HuaweiПушков заявил о проигрыше Украины от выхода России из СЕВахтовики на Ямале поиздевались над оленем
            Штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с ПутинымГосдеп признался в двойных стандартах по отношению к «тиранам»Медведчук: Киеву не нужен Донбасс и его жителиВодитель Mercedes сознательно сбил курсанта МЧС (видео)

            Главная тема


            Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

            «практическая политика»


            Госдеп сравнил ситуации вокруг Голанских высот и Крыма

            сотрудничество в космосе


            Роскосмос оспорил главенство США в исследовании Луны

            предвыборная риторика


            Зеленский поблагодарил карательные батальоны

            Видео

            «серьезный разговор»


            Украина пригрозила Скабеевой из-за инцидента в ПАСЕ

            Арктический совет


            Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

            выборы на украине


            Украинский эксперт: США нашли инструмент давления на Зеленского

            викторина


            О чём шутили правители России?

            общая история


            Как опровергнуть миф о «многовековой оккупации Украины Россией»

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?


            Андрей Бабицкий

            Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 10 апреля 2019, 09:08

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Михаил Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Название статьи «Путин в беде» как бы говорит немецким читателям, да и нам тоже, что политическая карьера российского президента поставлена под серьезную угрозу. Михаил Борисович однажды признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Следует объяснить логику и ошибки беглого олигарха и ему подобных, рассказать как они думают. Пусть сам Ходорковский тоже прочитает – не жалко.

            Картина происходящего в России, нарисованная эмигрантом-оппозиционером, не является чем-то новым. Это клишированная и крайне примитивная схема, которая в течение многих лет почти в неизменном виде тиражируется окололиберальным сообществом. Согласно этому представлению, власть в России все в большей степени прибирает к рукам ФСБ, которая становится единственной опорой авторитарного путинского режима.

            Наши свободомыслящие друзья живут в воображаемом мире. Привычная связка Putin and siloviki, управляющая страной, с начала двухтысячных превратилась в нескончаемую сказку про белого бычка. Россия подконтрольна чекистам, но там все плохо и она скоро развалится – ждите. Уличный оппозиционер, беглый депутат и перекрасившийся левак (и, кстати, сотрудник Ходорковского) Илья Пономарев обещал крах режима летом 2012 года. Псевдоисторик и дезертир Резун-Суворов в 2014 году назвал точную дату краха – 23 июля 2015 года. Кремль до сих пор на месте.

            Либеральная сказка плоха. Она скроена из двух прямо противоположных друг другу утверждений. С одной стороны, в России «все плохо» и неэффективно. Это аксиома для Ходорковского и компании. С другой – Москва настолько могущественна, а значит как раз эффективна, что опутала весь мир сетями заговора. Кремль в двух шагах от того, чтобы контролировать планету. Подконтрольный беглому олигарху центр «Досье» утверждает, что Москва едва ли не прямо управляет рядом правых политиков в Германии. И корректирует политический курс ФРГ.

            Где логика? Как столь могущественное государство может быть «неэффективным» и вот-вот развалится? Роль России в международных делах действительно возросла. Британские сидельцы и их подручные не могут смириться с этим, пытаются найти «подвох». Ищут заговоры. Но их даже папа Мюллер не нашел. Потому как усиление роли России объективно – нашу армию уважают, дипломатов слушают; несмотря на санкции с нами работают ведущие корпорации мира. Есть проблемы, но экономика растет, и поэтому растет авторитет вовне.

            Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

            Растет авторитет и внутри. Этого олигарх с друзьями видеть тоже не хочет. Скажите, Михаил Борисович, а рост продолжительности жизни, программы по поддержке рождаемости, строительство больниц и школ – это тоже все ФСБ и «путинские генералы», которых вы недобрым словом поминаете? А миграционная политика, призванная упростить получение российского гражданства для сотен тысяч человек, стремящихся в Россию? Они что, все мечтают подставить свои шеи под хватку холодной и мертвенной длани государственных жандармов?

            Вы, Михаил Борисович, давно не были в России. Не знаете ее.

            Жизнь здесь становится проще – все менее зарегулированной, здесь все меньше бюрократических проволочек (хотя, конечно, они остались), которые беспощадно пожирали время и нервы граждан. Большинство документов теперь можно оформить в едином центре за считанные дни и часы. Даже наши местные, туземные оппозиционеры вынуждены это признать, но этого не видно из британского далека. 

            Вы живете прошлым, извлекая из него негативные примеры, с которыми, наверно, сталкивались, хотя, думаю, ваша жизнь и жизнь простого человека шли параллельными, непересекающимися маршрутами. Страшные истории про нашу страну (где нищета и убивают) вы, вероятно, воспроизводите по памяти. Разоблачаете себя. В России 90-х, где вы с коллегами-банкирами правили, действительно голодали и стреляли.

            Вы и ваши единомышленники мыслите схемами, которые описывают жизнь в другом государстве. Никак не в современной России. Там, в этой угрюмой стране ФСБ имеет неограниченную власть и распоряжается ею самым бессовестным образом.

            Я – гражданин России. Я слежу за ходом событий в моей стране, стараюсь их беспристрастно анализировать. Признаков всесилия службы безопасности я в упор не вижу, хотя, подозреваю, что случаи превышения полномочий сотрудниками имеют место. Я сам знаком с одним майором ФСБ и при встрече с ним мертвенный холодок не пробегает по моей спине.

            К моей жизни и жизни десятков моих знакомых эта служба никакого отношения не имеет. Мы знаем о ее существовании, но следов ее деятельности в нашем рутинном существовании днем с огнем не сыщешь. Мне все же кажется, что это такой глубинный и удобный миф, с которым либеральное сознание не желает расставаться. Через его призму, конечно, невозможно увидеть всего многообразия российской жизни.

            Причина стабильности не в выдуманных карающих чекистах, «товарище майоре», арестах, штыках, колючей проволоке и концлагерях. А в том, что большей части страны власть сегодня нравится, даже если это не нравится вам, Михаил Борисович. Ваша сказка не станет былью. Вашим мечтам не суждено сбыться. Россия не рухнет.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

            Дмитрий Родионов, политолог
            За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
            Обсуждение: 21 комментарий

            У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

            Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
            В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
            Обсуждение: 33 комментария

            Почему Мексика никогда не станет Украиной

            Никита Коваленко, политический обозреватель
            Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Русское пьянство умерло за двадцать лет

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
            Обсуждение: 218 комментариев

            Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Глеб Простаков, журналист
            Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
            Обсуждение: 55 комментариев

            В России есть свои Зеленские и Трампы

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............