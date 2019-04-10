В Кремле заявили о готовности к новой сделке с Турцией

Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с другими странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас рассматривается возможность новых поставок ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию, передает ТАСС.

«Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями. И конечно же, Россия ищет возможности расширения этого сотрудничества. Это абсолютно нормальная практика», – сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35. Поставки С-400 могут произойти до июля 2019 года.

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