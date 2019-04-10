Назван размер дохода для достойной жизни в России

Для благополучной жизни россиянам в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тыс. рублей, свидетельствует опрос Финансового университета при правительстве России.

Согласно опросу, наиболее высокий доход среди российский городов необходим жителям Москвы, которые называли сумму не менее 100 тыс. рублей, передает «Российская газета».

На втором месте идет Санкт-Петербург, жителям которого необходим ежемесячный доход в размере 91 тыс. рублей.

Самые невысокие запросы оказались в Чите (50 тыс. рублей), Улан-Удэ (54 тыс. рублей), а также в Барнауле и Якутске (по 55 тыс. рублей в месяц).

Опрос также показал, что 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода; 19% граждан планируют достичь этого в ближайшие пять лет, а 48% заявили, что никогда не достигнут необходимой им отметки.

При этом большая часть респондентов, которые считают, что добились необходимого им уровня дохода, отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.

Также в ходе опроса был определен перечень необходимых для россиян благ, которые определяют достойный уровень жизни. В него вошли наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, путешествия.

Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. Выяснилось, что треть российских семей испытывают финансовые трудности с приобретением обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разъяснить эти данные.

В ведомстве пояснили, что «было опрошено 60 тысяч домохозяйств», и «интервью проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полтора». Отмечалось также, что финансовое положение россиян относительно 2016 года улучшилось по целому ряду показателей.

Песков заявил, что об итогах исследования было доложено президенту России Владимиру Путину.