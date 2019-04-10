Назван размер дохода для достойной жизни в России

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Стефан Лёвен и Эрна Сульберг впервые увидели Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
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            Назван размер дохода для достойной жизни в России

            10 апреля 2019, 08:35

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Для благополучной жизни россиянам в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тыс. рублей, свидетельствует опрос Финансового университета при правительстве России.

            Согласно опросу, наиболее высокий доход среди российский городов необходим жителям Москвы, которые называли сумму не менее 100 тыс. рублей, передает «Российская газета».

            На втором месте идет Санкт-Петербург, жителям которого необходим ежемесячный доход в размере 91 тыс. рублей.

            Самые невысокие запросы оказались в Чите (50 тыс. рублей), Улан-Удэ (54 тыс. рублей), а также в Барнауле и Якутске (по 55 тыс. рублей в месяц).

            Опрос также показал, что 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода; 19% граждан планируют достичь этого в ближайшие пять лет, а 48% заявили, что никогда не достигнут необходимой им отметки.

            При этом большая часть респондентов, которые считают, что добились необходимого им уровня дохода, отмечена в Москве, Казани, Грозном и Махачкале.

            Также в ходе опроса был определен перечень необходимых для россиян благ, которые определяют достойный уровень жизни. В него вошли наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, путешествия.

            Ранее Росстат опубликовал итоги комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. Выяснилось, что треть российских семей испытывают финансовые трудности с приобретением обуви по сезону: 35,4% указали на то, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)».

            Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил разъяснить эти данные.

            В ведомстве пояснили, что «было опрошено 60 тысяч домохозяйств», и «интервью проводились с каждым из членов семьи и занимали не меньше часа-полтора». Отмечалось также, что финансовое положение россиян относительно 2016 года улучшилось по целому ряду показателей.

            Песков заявил, что об итогах исследования было доложено президенту России Владимиру Путину.


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