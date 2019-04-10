Президент Исландии собрался обсуждать с Путиным Арктику, а не санкции

Президент Исландии Гудни Йоханнессон считает, что вопрос санкций останется за пределами официальной повестки его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Международного Арктического форума.

«Санкции напрямую не связаны с Арктикой», – приводит слова Йоханнессона РИА «Новости».

Он заявил, что «санкции, которые затруднили торговлю, есть», но «в других аспектах» отношения двух стран «расцветают». Йоханнессон похвастался знаниями Исландии об океанах, рыбном промысле, об утилизации ресурсов океана, оытом в «рыбохозяйственных исследованиях и сфере контроля за рыболовством».

У России и Исландии есть потенциал для расширения сотрудничества в сфере рыболовства – «стоимость контрактов между исландскими и российскими компаниями в рыболовном секторе составляет порядка 170 млн долларов», нужно «продолжать концентрироваться на этом аспекте наших отношений», сказал он.

Йоханнессон отметил, что Россия заинтересована в развитии рыболовного сектора, а у Исландии «есть знание и экспертиза в сфере новейших разработок в рыболовном секторе». По его словам, это «брак, заключенный на небесах».

Президент Исландии на встрече с Путиным намерен обсудить будущее Арктики и Арктического совета, так как «в Арктике есть гораздо больше объединяющего, нежели разделяющего нас». Обе страны согласны, что нужно стремиться к «большей устойчивости» в регионе.

Йоханнессон считает, что чем меньше в Арктике военной деятельности, тем лучше для всех.

Кроме того, он заявил, что намерен в будущем вернуться к изучению русского языка. Йоханнессон признался, что «был очарован историей России и Советского Союза XX века», но язык изучал лишь в течение года, а затем вернулся в Исландию, хоть и «обрел очень хороших русских друзей».