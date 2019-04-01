Путин проведет переговоры об Арктике с зарубежными лидерами

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля, также ожидается ряд встреч с зарубежными лидерами, сообщила пресс-служба Кремля.

«Запланированы встречи Владимира Путина с прибывающими на форум президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер- министром Швеции Стефаном Левеном», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Путин планирует обсудить с ними состояние и перспективы двусторонних отношений, а также международные темы, в том числе проблемы региона с «акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике».

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в Петербурге 9-10 апреля. Путин примет участие в пленарном заседании конференции.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Арктика находится в зоне интересов Москвы, и она «не упустит там своего».