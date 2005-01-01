Порошенко решил набирать голоса с помощью флешмоба

Telegram-канал кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал пользователей убедить трех друзей отдать свой голос во втором туре выборов за действующего главу государства.

В сообщении говорится, что Порошенко «присоединился к призыву (первого вице-спикера Верховной рады) Ирины Геращенко».

«Хочешь остановить реванш – убеди трех друзей и знакомых 21 апреля поддержать курс на ЕС и НАТО», – сказано в сообщении.

Порошенко призывает «убедить их прийти на участки и проголосовать за Украину», «убедить трех друзей и знакомых, которые колеблются».