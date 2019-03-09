Украинские солдаты расстреляли своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира после того, как он сделал им замечание по поводу распития алкоголя, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил, что инцидент произошел 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, где командир одного из взводов обнаружил ночью употреблявших спиртные напитки военнослужащих, передает «Политнавигатор».

Он отметил, что «на замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира».

При этом подобные случаи нарушений по-прежнему не фиксируются в официальных сводках командования украинской армии, которое, по словам Басурина, «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел», который происходит в ВСУ.

Ранее пьяный украинский военный выдал наступательные планы Киева.