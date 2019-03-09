Камчатский вулкан выбросил огромный столб пепла

Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает региональный главк МЧС.

Как сообщила группа наблюдателей за вулканической активностью KVERT и геофизической службы РАН, в пятницу днем «произошел пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе», при этом «высота пеплового выброса составила до 3 тыс. метров», передает РИА «Новости».

Отмечается, что пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 31 километр в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет.

Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности, который означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту в четыре-шесть километров, которые могут повлиять на полеты авиации.

Об опасности оповестили все туристические компании; туристам рекомендовано не выходить на маршруты на вулкане.

Карымский вулкан расположен на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска. Высота вулкана – 1 тыс. 486 метров.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла в 4 км высотой.

Кроме того, Курильское озеро в Южно-Камчатском федеральном заказнике сковало льдом; последний раз водоем замерзал в 2016 году.