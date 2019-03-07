Самый глубокий пресный водоем Камчатки впервые за несколько лет сковало льдом

Курильское озеро в Южно-Камчатском федеральном заказнике сковало льдом; последний раз водоем замерзал в 2016 году, сообщает Кроноцкий заповедник.

В сообщении заповедника указывается, что из-за близости озера к Охотскому морю оно «очень подвержено воздействию сильных ветров»; зачастую это не дает льду сковать поверхность водоема целиком, передает РИА «Новости».

В последний раз озеро замерзало в 2016 году, а до этого – в 2007 году.

Курильское озеро известно тем, что в нем размножается крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося – нерки. Также в водоеме обитают и нерестятся кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трехиглая колюшка, арктический голец и кунджа.

Сотрудник Камчатского филиала ВНИРО Сергей Травин сообщил, что «для основной части будущего потомства нерки ледостав не представляет никакой угрозы». Однако «в гораздо худших условиях оказываются белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны, которые продолжают зимовку в районе Курильского озера» – теперь им приходится скапливаться вдоль незамерзающей реки Озерной, из-за чего «могут пострадать нерестилища нерки, расположенные в верхнем течении реки», так как «их на мелководье очень активно раскапывают лебеди».

Озеро Курильское – второй по площади и самый глубокий пресный водоем Камчатки с максимальной глубиной 316 метров.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла в 4 км высотой.