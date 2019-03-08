«Краснодар» уступил «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл испанской «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу испанской команды, передает ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Родриго, у проигравших отличился Виктор Классон.

В составе «Валенсии» на 70-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев, который провел первый в карьере матч против российской команды. Футболист всю карьеру провел в чемпионате Испании, а в еврокубках с клубами из России его команды ранее не играли.

Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.

Накануне «Зенит» в домашней встрече в Санкт-Петербурге проиграл испанскому «Вильярреалу» первый матч 1/8 финала Лиги Европы.