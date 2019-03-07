«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Футбольный клуб «Зенит» в домашней встрече на поле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге проиграл испанскому «Вильярреалу» первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу испанской команды, передает ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Сердар Азмун, у гостей отличились Висенте Иборра, Херард Морено и Ману Морланес.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.

Напомним, 21 февраля российский футбольный клуб «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал побуду над турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. Днем позднее в 1/8 финала Лиги Европы по футболу вышел «Краснодар».